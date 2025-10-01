- Дата публикации
В молочном джемпере, жилете и брюках: принцесса Анна выбрала скромный образ для поездки в Киев
Принцесса Анна — одна из самых скромных членов британской королевской семьи. Ее скромность отображается и в ее внешнем виде.
30 сентября сестра короля Чарльза приехала с неанонсированным визитом в Украину, сперва Анну запечатлели на вокзале в Киеве, а после она встретилась с президентом Зеленским и первой леди Еленой Зеленской и посетила ряд мероприятий.
75-летняя принцесса выглядела довольно скромно — молочный трикотажный джемпер она сочетала с серой клетчатой жилеткой и брюками в тон, надела шарф и пальто средней длины.
Ее образ дополняла маленькая кожаная сумка и удобные кожаные туфли, волосы были собраны в фирменную прическу, на лице совсем незаметный макияж, а в ушах — золотые серьги-гвоздики.
Отметим, королевская принцесса совершила трогательный жест, неожиданно посетив Украину в знак солидарности с детьми и семьями, столкнувшимися с ужасами российского вторжения.
Принцесса, давний покровитель организации «Спасите детей», вместе с Еленой Зеленской они посетили мемориальный комплекс в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, где Ее королевское Высочество возложила мягкую игрушку — мишку — к экспозиции, посвященной погибшим в войне с Россией детям.
Также Анна посетила реабилитационный центр, где встретилась с украинскими ветеранами, вернувшимися с фронта, в том числе с военнослужащими, которые учатся жить с ранениями и травмами, полученными в ходе боевых действий.
Во время визита в центр Энн посетила сеанс кинологии и пообщалась с ветеранами, которые адаптируются к гражданской жизни, имея инвалидность и ранения, полученные в ходе боевых действий. Ранее, напомним, в Киеве с ветеранами встречался племянник Анны — принц Гарри.