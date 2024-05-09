В молочном комбинезоне и туфлях на платформе: принцесса София в нежном образе блистала на дорожке

Принцесса София и ее муж принц Карл Филипп были запечатлены фотографами в Стокгольме.

Они прибыли с остальными членами своей семьи в порт, где была пришвартована яхта Даннеброг, чтобы провести короля Дании Фредерика X и королеву Мэри, которые покидали страну после двухдневного государственного визита.

Принцесса София носила в этот день комбинезон молочно-белого цвета Lilli Jahilo, обула нюдовые туфли на платформе от Gianvito Rossi и в руках держала клатч голубого цвета от Susan Szatmáry.

Принцесса сделала укладку красивыми волнами, нанесла розовую помаду на губы и подчеркнула ресницы. У нее в ушах были серьги с цветными камнями, на пальце кольцо с камнями, а также красивый белый маникюр.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принц Карл Филипп надел темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в полоску.

На этом же мероприятии появилась и наследница шведского трона – кронпринцесса Виктория. Она выглядела великолепно в платье миди с цветочным принтом от Saloni, сверху набросила молочное пальто от Toteme, обула красные замшевые туфли Gianvito Rossi на каблуках, а в руках держала клатч Stella McCartney.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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