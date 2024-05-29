В молочном костюме и белых кедах: королева Летиция сходила на церемонию

Ее Величество появилась на мероприятии в Мадриде в изящном топе и брюках от Adolfo Dominguez, которые сочетала со своими уже любимыми белыми кедами Vivobarefoot, которые носит с тех пор, как сломала фалангу пальца. Впервые в этом аутфите королева появилась на открытии ярмарки ARCO в Мадриде в марте этого года. Тогда Летиция сочетала топ с черным пальто.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция распустила свои блестящие волосы, сделала вечерний макияж, надела серьги-кольца из золота от Alhaja Cult Store и свое любимое кольцо Coreterno.

Ранее мы рассказывали, почему королева Летиция никогда не носит свою обручальное и помолвочное кольца.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева и король Испании также дали аудиенцию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с официальным визитом в Испании. На встрече мы впервые увидели Летицию не в белых кедах.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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