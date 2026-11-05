В молочном костюме и питоновых туфлях: Мелания Трамп получила украинский орден в Белом доме

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями Украины и Российской Федерации.

Мелания Трамп / © Associated Press

На встрече первая леди появилась в монохромном образе. На ней был костюм молочного оттенка, состоящий из однобортного жакета приталенного силуэта и прямых укороченных брюк со стрелками, открывающими лодыжки, а также белый трикотажный топ.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит Мелания дополнила молочными остроносыми туфлями с питоновым принтом на высоких шпильках. Из украшений супруга президента выбрала бриллиантовые серьги-гвоздики и кольцо с камнями.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди сделала прическу с мягкими локонами, свой любимый макияж смоки-айс и с розово-бежевой помадой, а также молочный маникюр.

В ходе встречи первой леди вручили орден княгини Ольги I степени. О награждении стало известно 4 ноября: Владимир Зеленский отметил ее за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины и помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Награждение состоялось на фоне ее содействия эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области.

Мелани Трамп вручили орден княгини Ольги I степени / © Associated Press

Мелани Трамп вручили орден княгини Ольги I степени / © Associated Press

Мелания выразила надежду, что перемирие в Олешках станет шагом к прочному миру. Также она сообщила, что написала личные письма Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и попросила передать их адресатам.

Мелания Трамп передает письма / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

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