В молочном костюме и с клатчем Chanel: стильная кронпринцесса Виктория посетила бизнес-форум

На днях кронпринцесса Виктория присутствовала на бизнес-форуме в мэрии Стокгольма, где ее приветствовал председатель городского совета Стокгольма Олле Баррелл.

Виктория была в брючном костюме свободного кроя от Andiata, в руках держала стеганый клатч в тон от Chanel и обула бежевые замшевые ботильйоны от MarZio на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

На шее у принцессы был шелковый шарф с принтом от Hermès, крупные золотые серьги-кольца были в ушах, а на запястье двойной браслет. Волосы кронпринцесса собрала в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж.

На мероприятии она присутствовала со своим супругом кронпринцем Даниэлем.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы видели ее в монохромном образе, когда Виктория вернулась к своим королевским обязанностям после непродолжительного зимнего отпуска.

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