В молочном костюме и серьгах-кольцах: вспоминаем, как принцесса Диана побывала в Непале

Эти фотографии были сделаны в этот день, 5 марта 1993 года, во время визита принцессы в гималайскую деревню Панаути.

Это был пятидневный визит принцессы Уэльской в Непал, где она встречалась с людьми, а также посещала проекты развития, финансируемые британцами в стране.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

В один из дней этой поездки Диана появилась на публике в белом топе и молочном костюме и с маленькими серьгами-кольцами в ушах. У принцессы была ее фирменная прическа и легкий дневной макияж. Она мило общалась с людьми и детьми, младшим из которых уделяла особенное внимание.

Принцесса Уэльская любила детей и часто общалась с ними во время многих своих зарубежных поездок.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали, как принц Чарльз травмировал принцессу Диану в день их помолвки.

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