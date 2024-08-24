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В молочном костюме и шляпе: инфанта Елена в красивом луке вышла в свет

В молочном костюме и шляпе: инфанта Елена в красивом луке вышла в свет

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Сестра короля Филиппа VI инфанта Елена посетила мероприятие Испанской паралимпийской комиссии, которая будет участвовать в Паралимпийских играх 2024 года.

В здание Высшего спортивного совета в Мадриде 60-летняя инфанта Елена прибыла в пестрой блузке в мелкий цветочный принт, молочном жакете и молочных брюках. На голове у нее была шляпа, подобранная в тон наряду, Елена сделала насыщенный макияж глаз, подчеркнула помадой губы, надела золотую цепочку с двумя подвесками и еще несколько ожерелий на шею. В ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги. На ее запястье было несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке.

Инфанта Елена / © Getty Images
Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Тем временем короля Филиппа VI запечатлели на днях в Мадриде с супругой королевой Летицией. Они ходили в ресторан и, возвращаясь домой, попали под прицел фотографов.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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