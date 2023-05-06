В молочном костюме и шляпе-таблетке: княгиня Шарлин под руку с мужем приехала на коронацию

Князь и княгиня Монако присутствовали на исторической коронации короля Чарльза III в Лондоне.

Шарлин приехала в кремовом жакете с юбке средней длины с разрезом спереди. Сзади к жакету крепился небольшой шлейф. К наряду княгиня подобрала шляпку-таблетку, маленький металлический клатч и туфли-лодочки в тон на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / Фото: Associated Press

Пуговицы на жакете Шарлин были украшены жемчужинами, также из жемчуга княгиня надела и серьги-гвоздики. Макияж на ее лице был мягкий, в нейтральных оттенках, а прическа традиционно короткой. Кстати, Шарлин перестала красить волосы в белый цвет и, кажется, еще короче подстриглась.

Ее супруг Альбер II был одет в военную форму. Жена шла с мужем под руку.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / Фото: Associated Press

Вчера на приеме в Буктнгемском дворце княжеская чета также появилась вместе. На Шарлин был светло-голубой брючный костюм, состоящий из топа на одно плечо и с обнаженной спиной и широких брюк и босоножки от Manolo Blahnik.

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