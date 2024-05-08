В молочном костюме и кедах: королева Летиция блистала на церемонии в Мадриде

Королева Летиция присутствовала на вручении молодежных литературных премий "El Barco De Vapor" и "Gran Angular" в Real Casa de Correos в Мадриде.

Премии вручались за лучшую детскую и юношескую литературную книгу. Победители Педро Кальдасу за "Легенду о самурае и синей бабочке" и Давид Лозано за "Навязчивый" получили по 35 000 евро каждый, что является самой крупной суммой в испаноязычном мире в своих категориях.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот день Ее Величество появилась на публике в молочном брючном костюме от Mango x Victoria Beckham, под жакет надела белый топ Zara с кружевной отделкой и обула белые кеды Vivobarefoot.

Недавно стало известно, что королева сломала фалангу пальца, поэтому теперь носит только такую удобную обувь.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция уложила волосы в идеальное каре, сделала макияж в теплых розовых оттенках и дополнила образ серьгами в виде ромбов и своим любимым кольцом Coreterno.

В прошлый выход мы также выдели королеву в кроссовках и в розовом жакете, который она сочетала с белыми брюками.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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