В молочном костюме и в золотых украшениях: стильная Джилл Байден на праздничном мероприятии

Супруга президента США Джо Байдена провела в Белом доме мероприятие по случаю празднования 25-й годовщины "Западного крыла" в Вашингтоне.

73-летняя Джилл приехала на праздник в молочно-белом брючном костюме Schiaparelli с застежкой в виде золотого замка и с золотыми пуговицами на манжетах, который надела в сочетании с топом в тон. Она сделала красивую укладку волнами, макияж в натуральных оттенках на лице, надела несколько золотых подвесок на шею, золотые часы на запястье и несколько колец сверкало на ее пальце. Также у Джилл был французский маникюр.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход мы видели Джилл Байден в васильковом жакете и белых джинсах, когда она вместе с Джо Байденом и их дочерью Эшли прибыли на авиабазу Дувр, штат Делавер.

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