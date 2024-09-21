В молочном костюме и в золотых украшениях: стильная Джилл Байден на праздничном мероприятии

Первая леди Джилл Байден в новом красивом луке появилась на публичном мероприятии.
Супруга президента США Джо Байдена провела в Белом доме мероприятие по случаю празднования 25-й годовщины "Западного крыла" в Вашингтоне.
73-летняя Джилл приехала на праздник в молочно-белом брючном костюме Schiaparelli с застежкой в виде золотого замка и с золотыми пуговицами на манжетах, который надела в сочетании с топом в тон. Она сделала красивую укладку волнами, макияж в натуральных оттенках на лице, надела несколько золотых подвесок на шею, золотые часы на запястье и несколько колец сверкало на ее пальце. Также у Джилл был французский маникюр.
В прошлый свой выход мы видели Джилл Байден в васильковом жакете и белых джинсах, когда она вместе с Джо Байденом и их дочерью Эшли прибыли на авиабазу Дувр, штат Делавер.
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