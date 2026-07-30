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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В молочном костюме и жемчужных украшениях: премьер-министр Японии выступила на пресс-конференции в Токио

Санаэ Такаити выбрала для официального мероприятия сдержанный светлый наряд, который дополнила классическими украшениями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Санаэ Такаити

Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила на пресс-конференции в Токио по завершении внеочередной сессии парламента.

Для официального мероприятия политик выбрала элегантный костюм молочного оттенка, состоящий из жакета и платья с мягкими складками в зоне декольте.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр дополнила свой образ двойной нитью жемчуга и жемчужными серьгами-пуссетами. На лацкане ее жакета были прикреплены депутатский значок и синяя лента. Последняя символизирует поддержку кампании за возвращение японцев, похищенных Северной Кореей.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Такаити аккуратно уложила волосы, подчеркнула глаза темной подводкой, а губы накрасила розовой помадой. Светлая палитра и жемчужные украшения придали ее деловому образу особую элегантность.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Напомним, Санаэ Такаити прибыла в Нью-Дели в голубо-белом жакете с принтом и накладными карманами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
38
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