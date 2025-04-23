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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

В молочном пальто и белых джинсах: бывшая звезда Spice Girls под прицелом папарацци в Лондоне

Джери Хорнер попала под прицел папарацци в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джери Хорнер

Джери Хорнер / © Getty Images

52-летняя певица и экс-участница знаменитой поп-группы Spice Girls была запечатлена репортерами около Virgin Radio Studios в британской столице.

Хорнер выглядела шикарно в белом наряде, появившись перед папарацци в белой блузке с рюшами на горловине, молочно-белом джемпере, пальто в тон с жемчужными пуговицами и широких белых джинсах.

Джери Хорнер / © Getty Images

Джери Хорнер / © Getty Images

Свой повседневный образ звезда дополнила нюдовыми ботинками на платформе и каблуках, у нее были распущены волосы, в ушах сверкали жемчужные серьги, а на лице был макияж со стрелками на веках и помада на губах. Также на пальце у Джерри было несколько украшений — кольцо и перстень на мизинце.

Напомним, недавно мы показывали, как Джери Хонер появилась на службе в Лондоне в образе, похожем на лук принцессы Кейт. Тогда она посетила службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Джери Хорнер / © Associated Press

Джери Хорнер / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
35
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