В молочном пальто и белых джинсах: бывшая звезда Spice Girls под прицелом папарацци в Лондоне

Джери Хорнер / © Getty Images

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52-летняя певица и экс-участница знаменитой поп-группы Spice Girls была запечатлена репортерами около Virgin Radio Studios в британской столице.

Хорнер выглядела шикарно в белом наряде, появившись перед папарацци в белой блузке с рюшами на горловине, молочно-белом джемпере, пальто в тон с жемчужными пуговицами и широких белых джинсах.

Джери Хорнер / © Getty Images

Свой повседневный образ звезда дополнила нюдовыми ботинками на платформе и каблуках, у нее были распущены волосы, в ушах сверкали жемчужные серьги, а на лице был макияж со стрелками на веках и помада на губах. Также на пальце у Джерри было несколько украшений — кольцо и перстень на мизинце.

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Напомним, недавно мы показывали, как Джери Хонер появилась на службе в Лондоне в образе, похожем на лук принцессы Кейт. Тогда она посетила службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Джери Хорнер / © Associated Press