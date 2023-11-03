В молочном пальто и с лаковым клатчем: вспоминаем стильный выход принцессы Дианы

Это фото сделали в этот день, 3 ноября 1987 года, через шесть лет после их роскошной королевской свадьбы.

Принц Чарльз и принцесса Диана улыбаются во время посещения классов школы при посольстве Великобритании в Бонне. На Диане молочно-белое пальто с воротником-стойкой, широким черным поясом на талии и под мышкой лаковый клатч-конверт.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Диана сделала укладку и дневной макияж и дополнила тогда свой образ небольшими серьгами-висюльками с камнями, прозрачным лаком накрасила ногти и надела кольца – обручальное и помолвочное. Ее супруг в этот день был в черном полосатом костюме, рубашке и с галстуком. Спустя более 35 лет Чарльз все так же любит носить полосатые костюмы.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Елизавета II не пришла на свадьбу Чарльза и Камиллы в 2005 году.

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