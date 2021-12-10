В молочном пальто и стильной сумкой: герцогиня Камилла посетила хоспис в Лондоне

В преддверии Рождества герцогиня Корнуольская посетила новую встречу.

8 декабря Камилла, герцогиня Корнуолльская посетила хоспис Королевской Троицы в районе Клэпхэм, чтобы отметить его 130-летие и зажечь огни рождественской елки.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Associated Press

Герцогиня является покровительницей этого хосписа, который оказывает помощь жителям Южного Лондона, что нуждаются в специализированной онкологической помощью. Ежегодно хоспис обслуживает около 2500 пациентов как дома, так и в стационарном отделении на 28 коек.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Associated Press

Во время визита герцогиня встретилась с персоналом, пациентами и их семьями. На ней было пальто молочного цвета с пайетками, которое она сочетала с пестрым платьем в принт, коричневыми сапогами и небольшой сумкой от бренда Aspinal of London.

"Желаю всем, кто работает в хосписе Королевской Троицы, счастливого Рождества и мирного Нового года", - пожелала герцогиня на официальной странице Кларенс-хаус в Instagram.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Associated Press

В хосписе герцогиня находилась в маске с коричневым рисунком, которая хорошо сочеталась с ее нарядом и аксессуарами. Ни один наряд герцогини не обходится без украшений, поэтому в этот раз она надела серьги-капли с бриллиантами и жемчугом, а также брошку с логотипом хосписа на пальто.

Камилла, герцогиня Корнуолльская / Associated Press

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