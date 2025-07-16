В молочном платье и с букетом: красивая королева Матильда сходила на выставку

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Матильда была запечатлена во время королевского визита на выставку «Nachtreis» Ханса Оп де Бека в музее KMSKA — Королевском музее изящных искусств Антверпена.

Она приехала в кремово-белом платье-миди с разрезом на плече, короткими рукавами и драпировкой на талии, дополнила образ замшевыми туфлями-лодочками песочного цвета на каблуках и цветочными серьгами-висюльками. Королевский образ дополняло несколько золотых браслетов на запястье, часы и светлый маникюр. Также Матильда сделала легкий макияж и прическу.

Королева Матильда / © Getty Images

Напомним, недавно королева Матильда посещала гала-концерт «Estivales de la Danse» во Дворце изящных искусств в Брюсселе, где появилась в светлом платье-миди без рукавов с тонким поясом оттенка металлик на талии, обута в золотистые туфли-лодочки на каблуках и в руках держала маленький клатч.

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Королева Матильда / © Getty Images