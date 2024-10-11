В молочном платье и серебристых лодочках: королева Летиция появилась на церемонии

Королева Летици и король Филипп принимали участие в церемонии вручения "Национальных культурных премий 2022 и 2023 годов" в Музее королевы Софии в Мадриде.

Для нового выхода Летиция выбрала молочного цвета платье-миди с цветочной вышивкой на груди и на подоле из крепа, дополнив наряд туфлями-слингбэками оттенка металлик от Magrit.

Летиция надела серьги-висюльки, распустила блестящие волосы и сделала выразительный макияж. У нее на пальце сверкало ее любимое золотое кольцо Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI, который недавно вернулся с визита в Иорданию, где его не сопровождала супруга, появился на мероприятии в элегантном черном костюме в тонкую синюю полоску, белой рубашке и с синим галстуком. Он был обут в черные кожаные туфли. А на его пиджаке был приколот значок.

Королевская чета председательствовала на вручении этих наград, предоставленных Министерством культуры и спорта. Целью церемонии является содействие культурной деятельности и выражение признания обществом работы людей и учреждений, которые способствуют обогащению культурного наследия Испании.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели королеву Летицию на публике еще в конце сентября, когда она приезжала на радио и выбрала для выхода нежный сиреневый костюм от Bleis Madrid.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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