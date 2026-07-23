В молочном платье и туфлях с вишнями: госсекретарь Великобритании засветила татуировку на ноге

Анджела Рейнер / © Associated Press

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Государственный секретарь Великобритании по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджела Рейнер прибыла на заседание Кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне. На эту должность она была вновь назначена 20 июля 2026 года.

Папарацци запечатлели, как политик шла на работу в молочном платье длины миди. Наряд имел круглый вырез, объемные короткие рукава и разрез сзади на юбке. Талию Рейнер подчеркнула белым поясом с металлическими заклепками.

Анджела Рейнер / © Associated Press

Наибольшее внимание привлекла обувь Анджелы — на ней были милые красные туфли с круглым носком и на невысоких каблуках в ретро-стиле. Обувь была украшена принтом с вишнями, мелкими горошками и кокетливыми бантиками на носках. В этом наряде Рейнер засветила на ноге интересную татуировку в виде розы.

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Анджела Рейнер / © Associated Press

Госсекретарь сделала ровную прическу с челкой, макияж с акцентом на глазах, надела на лицо очки в темной оправе, уши украсила серьгами-гвоздиками, а на запястье была нежная цепочка. В руках она несла традиционную красную министерскую папку.

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