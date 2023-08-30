В молочном платье и жакете: королева Маргрете II сфотографировалась на фоне овец

Королева Дании Маргрете II посетила молочную ферму Харбоэль во время королевского визита в муниципалитет Вордингборг, юго-восточная Дания.
Визит является частью летнего круиза на королевской яхте Даннеброг, в который монаршая особа недавно отправилась.
Монарх выглядела замечательно в молочно-белом платье длины до колен и сером жакете, в тон которому она подобрала небольшую шляпу. На жакете у Маргрете была пришпилена брошка в виде якоря. Королева сделала яркий красный маникюр, надела цветочные серьги и кольцо с двумя крупными камнями. У нее в руках была трость, без которой монарх теперь не передвигается, а на плече висела белая небольшая сумка. Туфли королева также подобрала белого цвета. Фото монарха было сделано на фоне пасущихся н азаднем плане овец.
Напомним, недавно мы показывали, как растрогала супругов Зеленских подарком во время аудиенции, когда Владимир и Елена находились с визитом в Копенгагене.
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