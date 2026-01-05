- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В молочном платье и жемчужных украшениях: 91-летняя почетная императрица Митико на церемонии
Почетная императорская чета не часто появляется на публичных мероприятиях.
Почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико приняли участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Они вместе с другими членами императорской семьи поздравляли публику с Новым годом.
Митико появилась на мероприятии в молочном платье с небольшим V-образным вырезом, к которому прикрепила изысканную брошь с жемчугом и камнями. Уши почетная императрица украсила лаконичными серьгами, а шею — серебряным ожерельем с крупными жемчужинами.
Почетный император Акихито был одет в черный фрак, белую рубашку, светло-серый жилет, галстук серебристого цвета и полосатые брюки.
Напомним, почетная императрица Митико в молочном длинном платье и жакете-кейпе появилась на мероприятии.