Общество
31
1 мин

В молочном платье и жемчужных украшениях: 91-летняя почетная императрица Митико на церемонии

Почетная императорская чета не часто появляется на публичных мероприятиях.

Алина Онопа
Почетные император Акихито и императрица Митико

Почетные император Акихито и императрица Митико / © Associated Press

Почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико приняли участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Они вместе с другими членами императорской семьи поздравляли публику с Новым годом.

Императорская семья / © Associated Press

Императорская семья / © Associated Press

Митико появилась на мероприятии в молочном платье с небольшим V-образным вырезом, к которому прикрепила изысканную брошь с жемчугом и камнями. Уши почетная императрица украсила лаконичными серьгами, а шею — серебряным ожерельем с крупными жемчужинами.

Почетные император Акихито и императрица Митико / © Associated Press

Почетные император Акихито и императрица Митико / © Associated Press

Почетный император Акихито был одет в черный фрак, белую рубашку, светло-серый жилет, галстук серебристого цвета и полосатые брюки.

Напомним, почетная императрица Митико в молочном длинном платье и жакете-кейпе появилась на мероприятии.

31
