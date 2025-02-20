В молочном юбочном костюме: принцесса Анна посетила прием в Букингемском дворце

Принцесса Анна составила компанию брату королю Чарльзу и его супруге королеве Камилле на приеме в Бкингемском дворце.

Королевская принцесса присутствовали на мероприятии в честь выдающихся личностей и организаций, вносящих вклад в гуманитарную деятельность по всему миру.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

74-летняя принцесса Анна была в юбочном костюме, состоящем из юбки длины миди и удлиненного жакета, а обута в черные туфли-лодочки на невысоких каблуках и с бантами. У Анны в ушах были жемчужные серьги, волосы она собрала в фирменную прическу "улий" и была в перчатках. На приеме принцесса жала руку теле и радиоведущей Майлин Клас.

Принцесса Анна и Майлин Класс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посещала турнир с регби в Шотландии.

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