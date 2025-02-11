В молочном жакете и брюках: стильная королева Соня прибыла с визитом в Рим

Супруга короля Харальда V постепенно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей.

Королева Норвегии Соня и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыли, чтобы посетить выставку Мунка в Палаццо Бонапарт в Риме. Ее Величество отправилась в первую заграничную поездку после того, как ей установили кардиостимулятор на сердце.

Королева Соня и Серджо Маттарелла / Фото: Getty Images

Королева Соня была одета в молочный удлиненный жакет и черные широкие брюки со стрелками и обута в черные туфли на невысоких каблуках. Ее Величество дополнила образ колье на шее, золотые серьги-клипсы и несколько браслетов на запястье. Под мышкой она несла серебристую сумку, сделала макияж и укладку.

А на прошлой неделе Соня и ее сын кронпринц Хокон посетили вместе открытии выставки "За королевским столом" в Осло.

Кронпринц Хокон и королева Соня / Фото: Getty Images

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