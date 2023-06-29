В молочном жакете и с красивой прической: новый нежный образ Елены Зеленской

Елена Зеленская стала гостьей специального сезона подкаста "Простыми словами" от The Village Украина. Новый сезон подкаста запустили в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициатором которой является первая леди, при поддержке Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с Координационным центром по психическому здоровью при Кабинете Министров Украины и ОО "Безбарьерность".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Миссия программы "Ты как?" – предоставить всем украинцам психологическую помощь и научить навыкам самопомощи. Доказать, что обращаться за такой помощью – не слабость, не прихоть и не стыдно, а ответственно и по-взрослому. С помощью иностранных и украинских экспертов учим основ психологической поддержки не только полицейских и медиков, но и работников крупных компаний, банков, учителей, социальных работников, транспортников, чтобы в нужное время помощь была рядом (и для них самих тоже). А чтобы начать преодолевать травму войны, нужно честно ответить на вопрос "Ты как?" самому (самой) себе и работать с этим", – рассказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время съемок первая леди предстала в нежном деловом образе. На ней был жакет молочного оттенка и трикотажный топ в тон. Аутфит Елена дополнила красивой прической с локонами, макияжем с черными стрелками и серебряно-золотыми серьгами в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась на интервью в серо-голубом брючном костюме, голубой рубашке с плиссированными манжетами и замшевых светло-голубых туфлях-лодочках на шпильках.

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