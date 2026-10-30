В молочном жакете и с золотистыми серьгами: Елена Зеленская записала новое видеообращение

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам международного симпозиума «Новое видение гуманитарных наук: Украина и мир», посвященного 50-летию Канадского института украинских исследований при Университете Альберты в Эдмонтоне.

В кадре первая леди появилась в элегантном жакете молочного оттенка. Он имел круглый вырез без воротника, четкую линию плеч и лаконичный крой.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила золотистыми серьгами округлой формы. Волосы она уложила мягкими волнами с боковым пробором и нанесла нежный макияж.

Реклама

Елена записала это обращение на фоне украинского флага и полок с книгами. Она подчеркнула важность работы ученых, которые изучают Украину и помогают миру лучше ее понять.

«Сегодня, когда Россия пытается присвоить нашу историю и отрицать нашу идентичность, эта работа важна как никогда. Она помогает миру видеть Украину не через чужие стереотипы, а такой, какая она есть. Благодарю ученых, украинскую общину Канады, доноров и партнеров, которые полвека поддерживали это дело. С юбилеем!» — сказала первая леди.

Напомним, Елена Зеленская в кремовом костюме и серьгах-цепочках выступила на Украинском женском конгрессе.

Новости партнеров

Новости партнеров