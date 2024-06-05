В молочной блузке и красных брюках: яркая кронпринцесса Метте-Марит посетила мероприятие

Кронпринцесса Метте-Марит встретилась с мэром Осло Анной Линдбу на мероприятии, где заложили камень в фундамент Музея новой эпохи викингов.

Метте-Марит носила в этот день молочно-белую шелковую блузку от британского бренда The Fold, которую сочетала с красными широкими брюками, темным коротким жакетом и нюдовыми туфлями от Christian Louboutin. Под мышкой у принцессы был клатч с оборками от Zara, а в руках она держала солнцезащитные очки Saint Laurent.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Метте-Марит распустила белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж и дополнила свой образ тонкой золотой цепочкой на запястье.

В Instagram норвежской королевской семьи показали больше фотографий с мероприятия.

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Напомним, ранее мы показывали, как принцесса посетила футбольный матч с семьей.

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