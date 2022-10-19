В молочной блузке и юбке-карандаше: королева Летиция с мужем Филиппом посетили книжную ярмарку

Королевская чета Испании уже третий день находится с официальным визитом в Германии. Вчера Летиция и Филипп VI посетили церемонию открытия Франкфуртской книжной ярмарки.

Королева Летиция выглядела элегантно в белой блузке и черной юбке-карандаше, которые сочетала с черными туфлями-лодочками на каблуках и синим клатчем. У Ее Величества была красивая укладка, макияж с акцентом на глаза и губы. Также Летиция подобрала к образу красивые серьги-висюльки с камнями и любимое кольцо Karen Hallam.

Эльке Бюденбендер и королева Летиция / Фото: Getty Images

74-я Франкфуртская книжная ярмарка проходит с 19 по 23 октября 2022 года и является крупнейшей в мире книжной выставкой.

На мероприятии вместе с королевой Летицией и королем Филиппом присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер. Первая леди была в темно-синей блузке и широких брюках со стрелками и высокой талией и подобрала к аутфиту черные остроносые туфли-лодочки, маленькую нюдовую сумку, золотые серьги интересной формы и жемчужную нить на шею.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Королевская чета Испании была специальными гостями вечера и с радостью позировала для фотографий с президентом и первой леди.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Королева Летиция и король Филипп VI, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, королева Летиция в красном платье с кейп-накидкой блистала на приеме в Германии. Вместе с ней был и муж король Филипп VI.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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