В молодости любила меха: рассматриваем один из снимков Елизаветы II из королевского турне

У королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа осталось множество совместных фотографий. Сегодня вспоминаем как раз одну из таких.

На этом снимке, датированном 31 января 1963 года, запечатлена королева и герцог Эдинбургский перед посадкой в авиалайнер в лондонском аэропорту.

Королевская чета начинала в тот день свое двухмесячное турне по Фиджи, Австралии и Новой Зеландии. Первой остановкой королевы и принца тогда стал Ванкувер.

Королева Елизавета II одета в шубу из натурального меха (тогда монарх еще носила такие), черные перчатки и лаконичную черную шляпу. Ее волосы были уложены в прическу, а в ушах сверкали жемчужные серьги. Герцог Эдинбургский, Филипп стоял рядом и также махал толпе рукой. Он был одет в пальто и белую рубашку.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как юная королева Елизавета II с мужем Филиппом на банкет ходила.

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