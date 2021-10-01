В Монако пока не собирается: княгиня Шарлин опубликовала новые фото в блоге

Принцесса Монако Шарлин снова вышла на связь и опубликовала в Instagram кадры из своего нового фотосета, работа над которым проходила в Африке.

Четыре месяца жена князя Монако находится в Южной Африке и не может вернуться домой из-за осложнений после инфекции лор-органов. В прошлом месяце ее супруг Альбер II сделал публичное заявление, в котором сказал, что между ними нет конфликта и слухи о разводе пары, которые обсуждают в СМИ уже не первый месяц, это просто слухи.

"Она улетела не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего Фонда там и провести небольшой отпуск с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, и она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, все эти медицинские осложнения возникли", - сказал Альбер изданию People.

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С момента этого интервью прошел почти месяц, а Шарлин все еще в Африке. О ее здоровье мало что известно, но о работе княгиня говорит охотнее. В своем Instagram Шарлин опубликовала ролик, в котором представлены кадры из ее нового фотосета. Красивое видео рекламирует кампанию княгини по борьбе с браконьерством носорогов, в нем она говорит, что заново открыла для себя свою любовь к Африке.

Напомним, Шарлин провела последние несколько месяцев в Южной Африке, лечившись от инфекции уха и горла, которой она заразилась в мае после процедуры синус-лифтинга и трансплантации кости, которую она перенесла до своего приезда при подготовке к установке зубных имплантатов. Предполагалось, что в октябре она сможет вернуться в Монако, но пока об этом никаких новостей нет.

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

Тем временем князь Альбер II тоже времени зря не теряет. Недавно на премьерном показе фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" в Монако он блистал на дорожке в компании голливудской дивы Шерон Стоун. Это было благотворительное мероприятие, прошедшее в Опере Монте-Карло, где Альбер снова появился без жены.

Принцесса Каролина, князь Альбер II и Шэрон Стоун / Getty Images

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