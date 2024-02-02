В монакском княжестве снова развод: в этот раз расходятся не Альбер II и Шарлин

Французская пресса сообщает, что внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - и ее муж Дмитрий Рассам приняли решение развестись после четырех лет семейной жизни.

Слухи о расколе в семье начали циркулировать в прессе на прошлой неделе. Однако, как сообщает французское издание Le Figaro, пара пока не подтвердила эту информацию официально.

Шарлотта и Дмитрий связали себя узами брака 1 июня 2019 года, а до этого встречались два года. У супругов есть сын — Бальтазар Рассам, который родился в октябре 2018 года. А также Шарлотта является мамой 10-летнего сына Рафаэля от своего бывшего партнера - комика Гада Эльмалеха.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам с сыновьями / Фото: Associated Press

Близкие к паре источники рассказали People, что Шарлотта предпочитает жить в Монако, где ее дети ходят в школу. Но работа Дмитрия требует, чтобы он находился в Лос-Анджелесе, Париже и других городах.

Французский журнал Voici был одним из первых, кто заговорил о расколе в семье пары, опубликовав обложку с заголовком: "Все кончено".

По данным издания, Шарлотта призвала к расставанию еще в декабре. Журнал сообщил, что пара "в течение некоторого времени переживала кризис" из-за напряженного графика работы Дмитрия.

В ноябре 2023 года Шарлотта в одиночку посетила Национальный день Монако со своими детьми, где они присоединились к ее матери - принцессе Каролине, дяде князю Альберту и другим членам семьи. Дмитрий не посетил мероприятие с ними.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

Шарлотту и Дмитрия видели вместе в начале осени, в том числе на традиционном пикнике в Монако с Рафаэлем и Бальтазаром в сентябре и на юбилейном ужине AMADE в Опере Гарнье в Монте-Карло в октябре.

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