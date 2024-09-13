В монохромном аутфите и с роскошным колье: Меган Маркл сменила два образа во время визита в книжный клуб

В соцсетях появилось новое фото с визита Меган и Гарри на открытие книжного магазина в Монтесито.

На прошлой неделе герцогиня Сассекская появилась на двух мероприятиях, включая уютную встречу в кругу знаменитостей и наводящую на размышления панель в шикарном книжном магазине Godmothers в Саммерленде, Калифорния, недалеко от их с Гарри дома в Монтесито. Принц сопровождал супругу на мероприятие.

В обоих случаях Меган была замечена в классических монохромных нарядах.

Меган появилась на мероприятии в шикарном деловом образе, надев темно-синий смокинг-комбинезон без рукавов от Club Monaco и собрала волосы в хвост. Она завершила ансамбль простой парой бриллиантовых сережек.

Меган Маркл, фото: instagram.com/lauralynnejackson

А также блистала в белом топе и широких молочных брюках, к которым подобрала остроносые черные туфли на каблуках и новое ожерелье на шее из 18-каратного желтого золота с бриллиантами от Logana Hollowell. Волосы Меган в этот раз были распущены, а в макияже она сделала акцент на глазах.

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Принц Гарри в этот день надел белую рубашку и песочные штаны, коричневый кожаный пояс и рыжие замшевые туфли.

Ранее мы рассказывали, как Меган и Гарри выпустили тизер своего фильма через несколько часов после важных новостей от принцессы Кейт и снова за это были подвержены критике.

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