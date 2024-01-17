В монохромном образе: кронпринцесса Виктория вышла в свет в наряде своего любимого оттенка

Ее Высочество посетила Шведский университет обороны в Стокгольме.

В этот день кронпринцесса продемонстрировала на публике монохромный образ. Она была в пальто Greta, шерстяные узкие брюки Filippa K, жакет и топ также были подобраны в тон. Обула Виктория ботильоны Gianvito Rossi, а в руках несла клатч V O G T.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Образ кронпринцессы дополняли серьги из позолоченного серебра с гранатом от шведского бренда Maria Nilsdotter и нескольок золотых подвесок на шее. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала традиционный дневной макияж.

В прошлый свой выход королевская особа демонстрировала образ в красном костюме, когда она вместе с семьей появилась на публике на Рождество.

Читайте также: