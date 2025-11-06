- Дата публикации
В монохромном осеннем луке: красивая королева Летиция приехала на церемонию
Королева Летиция посетила церемонию вручения Национальных премий в области инноваций и дизайна 2024 и 2025 годов, которая прошла в Мадриде.
На церемонию во дворец Эль-Пардо королева приехала в бордовом платье-миди Massimo Dutti, идеально подходящем для осени. Оно было элегантным, сдержанным и подчеркивало фигуру Ее Величества. Платье Летиция уже носила много раз и сейчас сочетала его с туфлями Magrit на низком каблуке, а в руках держала клатч того же бренда с анималистичным принтом.
Из украшений королева подобрала к образу тройные серьги-кольца от Gold & Roses из розового золота с бриллиантами, модель Shewel и надела свое любимое кольцо Coreterno.
Премии в области инноваций и дизайна присуждаются лицам и организациям (институтам и организациям), сделавшим инновации неотъемлемой частью своей профессиональной стратегии и роста бизнеса.
