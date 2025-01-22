В морковном костюме и серых лодочках: королева Максима в ярком луке появилась на мероприятии

Королева Нидерландов Максима посетила сегодня центр здоровья Зейст-Вест и прибыла на мероприятие в ярком аутфите.
В этом центре практикуется программа "Надежный старт", целью которой является дать детям наилучшее начало жизни.
Королева Максима выбрала для светского выхода яркий морковный брючный костюм, а к нему подобрала серую водолазку и серые туфли-лодочки на каблуках. Королева распустила волосы и сделала легкий макияж, а в ушах у нее сверкали золотые серьги-висюльки. На запястьях у нее было несколько браслетов и часы, а на пальцах кольца и светлый маникюр на ногтях.
Королевский дворец поделился еще несколькими фотографиями с мероприятия в своем Instagram.
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