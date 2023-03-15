В морковном костюме: королева Максима посетила академию

Королева Нидерландов Максима и зимой любит одеваться в яркие образы, что уже говорить о ее весенних луках.

Сегодня Ее Величество посетила Академию Rose вместе с государственным секретарем по культуре и средствам массовой информации Гюнай Усли в Гааге.

Академия Rose поддерживает новых производителей с бикультурным опытом в начале их карьеры и в развитии профессиональных знаний и навыков.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На Максиме был яркий морковный брючный костюм от Joseph, который она сочетала с кофтой в тон, маленькой сумкой с бахромой от Marina Raphael и кожаными остроносыми сапогами на каблуках. У королевы были распущены белокурые волосы, глаза были подчеркнуты макияжем, а на губах был розовый блеск. К образу королева подобрала новые интересные серьги с цветными камнями и несколько колец, а маникюр сделала классического бордового цвета – ее любимого.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчера в не менее ярком луке Максима приезжала в христианское школьное сообщество De Goudse Waarden. Тогда она выбрала для выхода в свет баклажановый костюм от Zara и туфли на каблуках Gianvito Rossi.

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