В морковном пальто и в компании младшего сына: королева Елизавета II радует новым выходом

В морковном пальто и в компании младшего сына: королева Елизавета II радует новым выходом

После возвращения из Балморала королева Елизавета II приступила к активной работе.

Сегодня 95-летняя монрах вместе с младшим сыном принцем Эдвардом, графом Уэссекским, присутствовала на презентации эстафеты Королевской дубинки, где будет дан старт Играм Содружества в Бирмингеме 2022 года.

Королева и граф Уэссекский являются патроном и вице-патроном Федерации игр Содружества. Сегодня на публике Ее Величество появилась в ярком морковном пальто и шляпе в тон с цветами. На ней были тканевые перчатки черного цвета, в руках - сумка Launer, а обута Елизавета II была в любимую пару туфель от Anello & Davide. На груди у нее, как всегда, была пришпилена брошка, а из украшений образ дополняло жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги.

Королева Елизавета II и принц Эдвард, граф Уэссекский / Getty Images

Граф Уэссекский был в сером костюме, голубой рубашке и черном галстуке с синим декором, а обут был в кожаные туфли с лаковыми носами.

Королева Елизавета II / Getty Images

Отметим, вчера монарх приветствовала Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке. Это было первое публичное мероприятие королевы после возвращения из Шотландии, где она провела летние каникулы.

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Королева Елизавета II приветствовала Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке (7 фото)

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