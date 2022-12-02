В морковной юбке в рубчик и пальто от Alexander McQueen: Кейт с Уильямом на прогулке по гавани Бостона

Узнав, как Бостон успешно внедрил климатические инновации ранее в Greentown Labs, Кэтрин и Уильям увидели, как меняется городская береговая линия, поскольку она борется с повышением уровня моря.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Королевской паре пришлось теплее одеться, поскольку погода была прохладной, около нуля градусов по Цельсию. На принцессе Уэльской было сшитое на заказ темное пальто от Alexander McQueen, под которым был кашемировый свитер и макси-юбка в рубчик от Gabriela Hearst, а обула принцесса коричневые сапоги из замши Gianvito Rossi на каблуках.

Волосы Кейт собрала заколкой, а в ушах у нее были те же серьги, что и во время прошлого выхода от Daniella Draper.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц Уильям также надел пальто, брюки и даже шарф.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Отметим, что трехдневный визит Кейт и принца Уильяма в США — первый с тех пор, как они провели время в Нью-Йорке в 2014 году , — завершится церемонией вручения премии Earthshot Prize Awards сегодня вечером. Ожидаем увидеть принцессу Уэльскую в вечернем платье.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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