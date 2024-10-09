В морском стиле: принцессу Софию запечатлели в купальнике во время отдыха на Ибице

Шведская принцесса ранее часто попадала под прицел фотографов во время отдыха.
Мы нашли кадр с отпуска Софии на Ибице. Это был июль 2014 года, за год до ее свадьбы с принцем Швеции Карлом Филиппом и за два до того, как София впервые стала мамой.
В тот день будущая принцесса была запечатлена на пляже в слитном полосатом купальнике в морском стиле на широких бретельках и шляпе с лентой. Ее волосы были распущены, на лице были очки от солнца, а на шее подвеска.
Также мы показывали вам фото с романтичного отдыха Софии и Карла Филиппа в Сент-Тропе в июне 2011 года. Тогда пара встречалась лишь год и наслаждалась жизнью по полной.
Напомним, в нашей подборке вы можете посмотреть, как выглядели другие королевские особы в купальниках.
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