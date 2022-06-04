В музее ГСЧС и в гостях у Садового: пес Патрон показал снимки из Львова

Популярный джек-рассел-терьер имел насыщенный визит во Львов.
Звезда соцсетей – пес-сапер Патрон – показал в Instagram фотографии из своей поездки во Львов. Там он устроил для себя фотосессию.
В подписи к снимкам Патрон рассказал, чем он занимался на Галичине. Он побывал в ГСЧС во Львовской области, сфотографировался в кресле начальника, а также осмотрел экспозиции в их музее.
Пес-пиротехник также встретился с мэром Львова Андреем Садовым, познакомившим его с котом мэрии Левчиком.
Патрон также встретился с детьми на стадионе и навестил детей в больнице, где их подбодрил и пожелал скорейшего выздоровления.
"1. Был в гостях у @dsns_lviv. Какое у них хорошее старинное помещение! Понюхал все, проинспектировал.
2. Посидел в кресле начальника. Мне идет, да?
3. Побывал в музее @dsns_lviv. Там столько интересного! Мне даже разрешили запилить видосик для TikTok. Ссылка в шапке профиля.
4. Заходил к мэру Львова @andriysadovyi. Встретил хозяина мэрии – кота Левчика. Хрумали вкусности, выходили в прямой эфир, видели?
5. Собрал почти целый стадион детей! Приветствовал всех, пофоткался. Спасибо за картинки и подарки.
6. Навестил деток в больнице. Лизнул их, чтобы быстрее поправились. Мои люди рассказывали о правилах передвижения в опасных районах, где могут находиться мины. Все вежливо слушали.
Львов – это любовь. Конечно, мой город Чернигов для меня лучше, но побывать во Львове стоит. И не раз", — написала собака.
Напомним, ранее Патрон показал фото в вышиванке, на котором позировал со своим младшим другом.
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