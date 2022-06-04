В музее ГСЧС и в гостях у Садового: пес Патрон показал снимки из Львова

В музее ГСЧС и в гостях у Садового: пес Патрон показал снимки из Львова

Популярный джек-рассел-терьер имел насыщенный визит во Львов.

Звезда соцсетей – пес-сапер Патрон – показал в Instagram фотографии из своей поездки во Львов. Там он устроил для себя фотосессию.

В подписи к снимкам Патрон рассказал, чем он занимался на Галичине. Он побывал в ГСЧС во Львовской области, сфотографировался в кресле начальника, а также осмотрел экспозиции в их музее.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес-пиротехник также встретился с мэром Львова Андреем Садовым, познакомившим его с котом мэрии Левчиком.

Пес Патрон, Андрей Саловой и кот Левчик / Фото: Instagram пса Патрона

Патрон также встретился с детьми на стадионе и навестил детей в больнице, где их подбодрил и пожелал скорейшего выздоровления.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"1. Был в гостях у @dsns_lviv. Какое у них хорошее старинное помещение! Понюхал все, проинспектировал.

2. Посидел в кресле начальника. Мне идет, да?

3. Побывал в музее @dsns_lviv. Там столько интересного! Мне даже разрешили запилить видосик для TikTok. Ссылка в шапке профиля.

4. Заходил к мэру Львова @andriysadovyi. Встретил хозяина мэрии – кота Левчика. Хрумали вкусности, выходили в прямой эфир, видели?

5. Собрал почти целый стадион детей! Приветствовал всех, пофоткался. Спасибо за картинки и подарки.

6. Навестил деток в больнице. Лизнул их, чтобы быстрее поправились. Мои люди рассказывали о правилах передвижения в опасных районах, где могут находиться мины. Все вежливо слушали.

Львов – это любовь. Конечно, мой город Чернигов для меня лучше, но побывать во Львове стоит. И не раз", — написала собака.

Напомним, ранее Патрон показал фото в вышиванке, на котором позировал со своим младшим другом.

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