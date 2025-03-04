В мужском костюме и с платком-галстуком: стильная королева Летиция на рабочей встрече

Королева Летиция приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню редких заболеваний во Дворце Конгресса в Мадриде.
Сегодня Ее Величество предстала на публике в шикарном мужском полосатом костюме черного цвета, который дополнила белой рубашкой, черным завязанным платком в виде галстука и туфлями на устойчивых каблуках.
У королевы был насыщенный макияж глаз и объемная укладка, она надела любимые серьги-пусеты от Gold & Roses и кольцо Coreterno. Выглядела Летиция в этот день просто потрясающе.
Этот выход королевы Летиции произошел через несколько дней после того, как королева сопровождала своего мужа короля Филиппа VI в Университет Алькалы для посвящения его в звание почетного доктора. Тогда королева Летиция блистала в элегантном красном платье от The 2ND Skin Co в в пальто Carolina Herrera.
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