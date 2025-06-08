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В мятно-пастельном жакете и белых штанах: княгиня Шарлин в изысканном ансамбле встречала супругов Макрон
В мире, где королевские выходы все чаще склоняются к гламуру и драматизму, княгиня Шарлин предпочитает эстетику «тихой роскоши», в которой прекрасно сочетались деликатность, безукоризненный крой и выверенный минимализм.
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин вместе с детьми-двойнятами — принцессой Габриэллой и принцем Жаком — встречали у Княжеского дворца президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон. Президентские супруги Франции приехали в Монако с официальным визитом накануне Конференции ООН по океану (UNOC), которая должна собрать 9-13 июня более 70 глав государств и правительств на юге Франции.
Княгиня Шарлин предстала там в сдержанном, но изысканном ансамбле в эстетике «тихая роскошь». Он состоял из мятно-пастельного жакета без воротника, с короткими рукавами, деликатными пуговицами и накладными карманами, а также белых брюк со стрелками.
Наряд Шарлин скомбинировали с белыми остроносыми туфлями. Волосы она собрала в аккуратную прическу и сделала макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка. Свой аутфит княгиня завершила жемчужными серьгами-пусетами.
Напомним, Брижит Макрон надела на встречу элегантный бежевый костюм и замшевые туфли.