В мятно-пастельном жакете и белых штанах: княгиня Шарлин в изысканном ансамбле встречала супругов Макрон

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин с детьми / © Getty Images

Реклама

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин вместе с детьми-двойнятами — принцессой Габриэллой и принцем Жаком — встречали у Княжеского дворца президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон. Президентские супруги Франции приехали в Монако с официальным визитом накануне Конференции ООН по океану (UNOC), которая должна собрать 9-13 июня более 70 глав государств и правительств на юге Франции.

Эммануэль и Брижит Макрон, князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин предстала там в сдержанном, но изысканном ансамбле в эстетике «тихая роскошь». Он состоял из мятно-пастельного жакета без воротника, с короткими рукавами, деликатными пуговицами и накладными карманами, а также белых брюк со стрелками.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети / © Getty Images

Наряд Шарлин скомбинировали с белыми остроносыми туфлями. Волосы она собрала в аккуратную прическу и сделала макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка. Свой аутфит княгиня завершила жемчужными серьгами-пусетами.

Реклама

Напомним, Брижит Макрон надела на встречу элегантный бежевый костюм и замшевые туфли.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images