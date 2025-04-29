- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
В мятном костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Турции
Джорджа Мелони выбрала для деловой встречи наряд нежного оттенка.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 29 апреля, принимала в гостях, на вилле Дория Памфили в Риме президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.
Премьер предстала на встрече в деловом костюме мятного оттенка, состоявшего из двубортного удлиненного жакета и широких брюк со стрелками, а также в рубашке в тон.
Аутфит политик дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Джорджа наконец накрутила красивые локоны, ведь в последнее время она ходила с ровной укладкой, и сделала макияж с помадой ягодного оттенка.
Напомним, Джорджа Мелони на похоронах Папы Римского появилась в черном брючном костюме, на шпильках и без украшений.