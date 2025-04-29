В мятном костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Турции

Джорджа Мелони и Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 29 апреля, принимала в гостях, на вилле Дория Памфили в Риме президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

Джорджа Мелони и Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Премьер предстала на встрече в деловом костюме мятного оттенка, состоявшего из двубортного удлиненного жакета и широких брюк со стрелками, а также в рубашке в тон.

Джорджа Мелони и Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Аутфит политик дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Джорджа наконец накрутила красивые локоны, ведь в последнее время она ходила с ровной укладкой, и сделала макияж с помадой ягодного оттенка.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на похоронах Папы Римского появилась в черном брючном костюме, на шпильках и без украшений.