В мятном костюме и в серьгах-клипсах: королева Маргрете II появилась на публике после того, как лишила внуков титулов

Датская королева Маргрете II впервые появилась на публичном мероприятии после скандала, связанного с лишением титулов ее внуков. Ее Величество вышла в свет вместе со старшим сыном кронпринцем Фредериком и невесткой кронпринцессой Мэри.

Вчера королева Маргрете выполняла свои королевские обязанности и присутствовала на открытии парламента во дворце Кристиансборг в Копенгагене. 82-летнего монарха сопровождал старший наследный сын и невестка.

Члены королевской семьи сидели на балконе, известном как Королевская ложа в зале парламента, и слушали вступительную речь премьер-министра Метте Фредериксен.

Монарх выглядела прекрасно в мятном костюме, состоящем из короткого жакета и юбки и шляпки в тон. Образ Ее Величество дополнила крупными золотыми серьгами-клипсами, брошью на груди, бежевыми перчатками и сумкой на короткой ручке, подобранной им в тон. В руках у королевы был букет цветов, а на губах – яркая помада.

Кронпринц Фредерик и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Говорят, королева избегала любых вопросов прессы о своем решении лишить четверых своих внуков (детей младшего сына Иоахима) титулов принцев и принцессы на прошлой неделе. Монарх хранила молчание, когда репортеры засыпали ее вопросами, когда она направлялась во дворец, пишет People.

Королева Маргрете II с внуками / Фото: Getty Images

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Невестка королевы кронпринцесса Мэри тоже выглядела отлично. Она была в сером платье-пальто, в лаконичной черной шляпе и с красивой брошью с камнями, пришпиленной на вороте наряда. Мэри была в черных перчатках, а в ее руках также были цветы. Невестка ранее поддержала монарха в ее решении о лишении титулов, назвав это необходимостью. И не исключила, что однажды такая участь может ожидать и ее с Фредериком младших детей.

Ранее королева Маргрете II выпустила публичное заявление и объяснила, почему приняла такое решение, которое оказалось таким трудным для ее семьи.

Кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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