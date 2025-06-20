В мятном луке с цветами и туфлях на каблуках: королева София приехала к студентам

Королева София / © Getty Images

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86-летняя королева София на днях посетила церемонию закрытия 2024–2025 учебного года Высшей школы музыки имени королевы Софии и ежегодное вручение наград учреждения.

На мероприятие в Мадриде Ее Величество приехала в удлиненной цветочной блузе мятного цвета и широких брюках в тон, обута была в нюдовые туфли-лодочки на каблуках и в руках несла золотистый клатч с россыпью камней. У королевы был французский маникюр, ожерелье на шее и серьги-висюльки в ушах, волосы уложены в аккуратную прическу и макияж на лице.

Королева София / © Getty Images

Ее Величество София вручила дипломы самым выдающимся студентам на мероприятии.

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Отметим, первые месяцы лета члены испанской королевской семьи активно работают, а вот в августе отправляются в Пальма-де-Майорку, где проводят свой традиционный летний отпуск.

Вилла, где отдыхает испанская королевская семья / © Getty Images