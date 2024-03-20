В мятном пальто-накидке и в компании мужа: королева Матильда на новом мероприятии

Королевская чета побывала с визитом в Ауденарде во время поездки в провинцию Восточная Фландрия, где посетили мастерские Aarova.

Королева Матильда выглядела замечательно в мятном платье и пальто-накидке с поясом сверху. Она дополнила свой образ песочными туфлями из замши на каблуках и клатчем с принтом, который держала под мышкой.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

У Матильды в ушах были серьги-висюльки, волосы уложены в фирменную прическу и легкий дневной макияж на лице. Король Филипп надел черный костюм, белую рубашку и розовый галстук. И был обут в черные кожаные туфли.

В Instagram бельгийской королевской семьи опубликовали больше фото с мероприятия.

(листайте фото вправо)

Напомним, на днях старшая дочь короля и королевы - принцесса Елизавета в стильном костюме побывала на деловой встрече с экс-президентом США Бараком Обамой в замке Лакен.

Читайте также: