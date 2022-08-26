В мятном платье и на шпильках: женственный образ министра иностранных дел Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с рабочим визитом в Марокко. Она встретилась со своим коллегой Насером Буритой.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Для этой встречи Бербок выбрала мятное платье миди с рукавами три четверти, которое сочетала с замшевыми коричневыми туфлями на шпильках.

Министр сделала себе аккуратную укладку и подвела глаза черным карандашом. Руку она украсила браслетом.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Бурита был одет в черный костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.

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