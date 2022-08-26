В мятном платье и на шпильках: женственный образ министра иностранных дел Германии

Анналена Бербок с рабочим визитом посетила Марокко.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с рабочим визитом в Марокко. Она встретилась со своим коллегой Насером Буритой.
Для этой встречи Бербок выбрала мятное платье миди с рукавами три четверти, которое сочетала с замшевыми коричневыми туфлями на шпильках.
Министр сделала себе аккуратную укладку и подвела глаза черным карандашом. Руку она украсила браслетом.
Бурита был одет в черный костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.
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