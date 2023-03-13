В мятном платье с россыпью камней: гламурный образ Хайди Клум на оскаровской вечеринке

Немецкая супермодель Хайди Клум посетила вечеринку Vanity Fair, которая по традиции проходит сразу после церемонии "Оскар".

На дорожку 49-летняя Хайди вышла в мятном платье с пикантным декольте и полностью расшитом камнями. Рукава у платья были массивными и спадали вниз превращаясь в шлейф. Обута манекенщица была в босоножки на шпильках.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Гламурный образ Хайди Клум был дополнен стильной укладкой и вечерним макияжем. А из украшений звезда выбрала несколько колец с камнями и сделала светлый маникюр.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Вместе с ней на дорожке появился и ее муж Том Каулитц. Он был в черном костюме, черной рубашке и туфлях. Позируя перед камерами пара целовалась.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Напомним, сразу несколько звезд выбрали пикантные платья-сетки или просто пришли в лифчике, как Оливия Уайлд на светскую тусовку.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

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