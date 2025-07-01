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В мятном жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на деловой встрече в Испании
Глава Еврокомиссии выбрала для своего образа жакет и блузку нежно-пастельного оттенка мяты.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Севилью, чтобы принять участие в четырехдневной встрече по вопросам финансирования развития.
Политик появилась там в деловом луке. На ней был мятный жакет без воротника и пуговиц, блузка со складками тоже мятного оттенка и классические серые брюки со стрелками и черным кожаным поясом.
Аутфит Урсула дополнила бежевыми туфлями на небольших шпильках. Она сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши серьгами-гвоздями с черными камнями, а шею — золотой цепочкой с жемчугом.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в Севилье встретилась с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.