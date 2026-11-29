- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
В мятных брюках, цветочной блузке и с лопатой: принцесса Айко в нежном образе посадила дерево
Дочь японского императора в нежном ансамбле приняла участие в посадке дерева.
Японская принцесса Айко приняла участие в церемонии посадки деревьев в Японском саду в парке озера Джуронг в Сингапуре.
Вместе с помощником главного исполнительного директора Совета национальных парков Сингапура Тан Чонг Ли принцесса посадила дерево фукуги, рядом с которым затем улыбаясь позировала фотографам.
Для мероприятия Айко выбрала нежный и в то же время удобный образ. На ней была молочная блузка с желто-зеленым цветочным принтом, с короткими и изящными складками у круглого выреза. Ее принцесса сочетала блузку с широкими брюками мятного цвета с высокой посадкой и стрелками. Талию она подчеркнула тонким светло-бежевым ремнем с металлической пряжкой.
Аутфит Айко дополнила бежевыми туфлями на устойчивых каблуках. Принцесса собрала волосы в низкий хвост, оставив челку, сделала естественный макияж и украсила уши лаконичными серьгами с жемчужинами.
Напомним, принцесса Айко в платье с ажурной вышивкой и серьгами в виде цветов очаровала своим нежным образом в парке.