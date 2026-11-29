Принцесса Айко / © Getty Images

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Японская принцесса Айко приняла участие в церемонии посадки деревьев в Японском саду в парке озера Джуронг в Сингапуре.

Вместе с помощником главного исполнительного директора Совета национальных парков Сингапура Тан Чонг Ли принцесса посадила дерево фукуги, рядом с которым затем улыбаясь позировала фотографам.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Для мероприятия Айко выбрала нежный и в то же время удобный образ. На ней была молочная блузка с желто-зеленым цветочным принтом, с короткими и изящными складками у круглого выреза. Ее принцесса сочетала блузку с широкими брюками мятного цвета с высокой посадкой и стрелками. Талию она подчеркнула тонким светло-бежевым ремнем с металлической пряжкой.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Аутфит Айко дополнила бежевыми туфлями на устойчивых каблуках. Принцесса собрала волосы в низкий хвост, оставив челку, сделала естественный макияж и украсила уши лаконичными серьгами с жемчужинами.

Напомним, принцесса Айко в платье с ажурной вышивкой и серьгами в виде цветов очаровала своим нежным образом в парке.

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