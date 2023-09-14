В мятых брюках и шелковой блузке: Меган снова появилась с Гарри на "Играх непокоренных"

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с представителями НАТО и их семьями из Италии и Нидерландов во время пятого дня Invictus Games, которые проходят в эти дни в Дюссельдорфе.

Известно, что принц Гарри принял участие в дискуссии о психическом здоровье с Better Up, американским стартапом, в котором он является главным специалистом по воздействию.

Герцог и герцогиня будут смотреть матчи по волейболу на колясках и настольному теннису, пока продолжаются "Игры непокоренных 2023".

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Мы же рассматриваем очередной образ герцогини Сассекской. 42-летняя Меган появилась на публике в бронзовой шелковой рубашке от L'AGENCE и светло-коричневых брюках с поясом на талии от Gabriela Hearst, которые немного помялись, а обута была в коричневые туфли от Manolo Blahnik. Волосы герцогини были распущены, на лице был макияж в теплых оттенках и солнцезащитные очки от Miu Miu, а в ушах сверкали золотые серьги. Меган шла, держа за руку своего мужа Гарри.

Принц был в темно-синем костюме и белой рубашке с открытым воротом. И тоже надел солнцезащитные очки.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, Меган появилась на Играх в узких черных джинсах-скинни Frame Denim и вдохновила нас вспомнить, какие еще джинсы она носила на это и другие публичные выходы.

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