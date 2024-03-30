В начале отношений с принцами: что общего было у Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

Когда мир узнал о том, что наследник трона – принц Чарльз – встречается с леди Дианой Спенсер, папарацци буквально устроили охоту за ней.

Ее часто караулили возле лондонской квартиры в Эрлс-Корт, где Диана жила с двумя подругами до своей свадьбы с Чарльзом. Часто принцессу фотографировали за рулем, пытаясь сбежать от репортеров юная девушка буквально проскакивала на мигающий желтый свет светофора, чтобы оставить папарацци позади за собой, о чем позже сама рассказывала журналистам.

Диана Спенсер за рулем своего авто в Лондоне, 1980 год / Фото: Associated Press

За Кейт Миддлтон репортеры начали охоту примерно в 2007 году, когда стало известно, что их отношения с принцем Уильямом весьма серьезны. Это фото было сделано 9 января 2007 года, когда в свой 25-й день рождения Кейт ехала на работу в Лондон и была за рулем.

Кейт Миддлтон преследуют папарацци, 2007 год / Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон преследуют папарацци, 2007 год / Фото: Associated Press

Уже тогда в СМИ писали, что Кэтрин, возможно, однажды станет королевой Англии, и ей предстоит пройти испытание, с которым в свое время столкнулась и Диана Спенсер в начале 80-х.

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