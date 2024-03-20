В национальном костюме и с цветами в волосах: японская принцесса Айко на церемонии в университете

В объективы фотографов попала принцесса Айко, дочь японского императора Нарухито и его жены императрицы Масако, которая шла по территории университета Гакушуин в Токио во время церемонии вручения дипломов.

Айко выглядела красиво. На ней был национальный наряд, который состоял из кимоно в бело-розово-красных оттенках с орнаментом и темно-синей юбки.

Принцесса Айко / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила национальной обувью – бежевыми дзори и белыми носками. В руках принцесса держала молочно-бежевую сумку с орнаментом. Волосы она собрала сзади и украсила их нежно-розовыми цветами.

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